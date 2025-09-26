Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: 25 वर्षीय नवविवाहित ने फंदा लगा दी जान

Shimla: 25 वर्षीय नवविवाहित ने फंदा लगा दी जान

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 11:04 PM

shimla newly married woman noose

राजधानी के चलौंठी में नवविवाहित करीब 25 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। आत्महत्या किन कारणों से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है।

शिमला (संतोष): राजधानी के चलौंठी में नवविवाहित करीब 25 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। आत्महत्या किन कारणों से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। मृतक की पहचान निशा पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने गुरुवार शाम को फंदा लगाकर आत्महत्या की।

घटना की सूचना मिलते ही संजौली पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और न ही मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। संजौली थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों व मायके वालों की ओर से अब तक किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!