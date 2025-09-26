Shimla: 25 वर्षीय नवविवाहित ने फंदा लगा दी जान

राजधानी के चलौंठी में नवविवाहित करीब 25 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। आत्महत्या किन कारणों से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है।

शिमला (संतोष): राजधानी के चलौंठी में नवविवाहित करीब 25 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। आत्महत्या किन कारणों से हुई है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। मृतक की पहचान निशा पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने गुरुवार शाम को फंदा लगाकर आत्महत्या की।

घटना की सूचना मिलते ही संजौली पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और न ही मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। संजौली थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों व मायके वालों की ओर से अब तक किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया है।