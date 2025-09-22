शिमला में ATM तोड़कर नकदी निकालने की कोशिश, पुलिस ने नेपाली शख्स को दबोचा

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 10:51 AM

हिमाचल डेस्क। देर रात चोरों ने शिमला के चौपाल इलाके में स्थित एक बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। यह घटना देर रात की है, जब अज्ञात ने बैंक की चौपाल शाखा के एटीएम को निशाना बनाया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अज्ञात ने एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन एटीएम में लगे अलार्म के बजने से वे घबरा गया और मौके से भाग निकला। एटीएम में लाखों रुपये की नकदी थी, जो सुरक्षित बच गई।

शाखा प्रबंधक नाथू राम जस्टा ने तुरंत इसकी सूचना चौपाल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और शक के आधार पर नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति भीम बहादुर को गिरफ्तार किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है।