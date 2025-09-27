Shimla: छेड़छाड़ के मामले में हिंदी विषय का शिक्षक निलंबित

जिला कांगड़ा के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात हिंदी विषय के प्रवक्ता को छेड़छाड़ के मामले में निलंबित किया गया है। पुलिस द्वारा शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिमला (ब्यूरो): जिला कांगड़ा के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात हिंदी विषय के प्रवक्ता को छेड़छाड़ के मामले में निलंबित किया गया है। पुलिस द्वारा शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय शिक्षा उपनिदेशक (उच्च) कार्यालय शिमला रहेगा। उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधित प्राधिकारी से स्वीकृति लेने पर ही दी जाएगी। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।