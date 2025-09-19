Shimla: शराब पिलाकर 14 वर्षीय नाबालिगा से की गंदी हरकत

शराब पिलाकर 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यह मामला जिला शिमला के ठियोग पुलिस थाना क्षेत्र के तहत दर्ज किया गया है।

शिमला (संतोष): शराब पिलाकर 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यह मामला जिला शिमला के ठियोग पुलिस थाना क्षेत्र के तहत दर्ज किया गया है। बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर दर्ज हुए इस मामले में आरोपी द्वारा शराब पिलाकर पीड़िता का यौन शोषण करने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

शिकायत के अनुसार एक 14 वर्षीय पीड़िता ने काऊंसलिंग के दौरान बताया कि वह वर्ष 2022 से अपनी एक सहेली के संपर्क में थी और अक्सर उसके घर जाती थी। एक दिन सहेली के घर पर पीड़िता को जबरन 4-5 गिलास शराब पिलाई गई। उस समय सहेली के घर पर 2 लड़के भी मौजूद थे। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर ताजा चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसके हर पहलू की गहनता से जांच आरंभ कर दी है।