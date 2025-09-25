Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 2 दिन का वेतन

Shimla: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 2 दिन का वेतन

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Sep, 2025 01:20 PM

shimla khadi and village industries commission donated 2 days salary

राज्य कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, चौड़ा मैदान शिमला के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सराहनीय पहल की है।

शिमला। राज्य कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, चौड़ा मैदान शिमला के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सराहनीय पहल की है। राज्य निदेशक वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो दिनों का वेतन 21 हजार का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में जारी कर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप को भेंट किया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सहयोग आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस दौरान राज्य कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनमें धर्मेश राय, राजू कश्यप, सतेन्द्र खत्री, संदीप कुमार, प्रकाश चन्द एवं विनोद कुमार शामिल थे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!