Shimla: केसीसी बैंक मामले में ED ने की पूछताछ, वन टाइम सैटलमैंट का है मामला

शिमला (ब्यूरो): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड धर्मशाला द्वारा वन टाइम सैटलमैंट योजना के तहत माफ किए 24 करोड़ रुपए के केस को खंगालने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बैंक प्रबंधन द्वारा शुक्रवार को ईडी के शिमला स्थित कार्यालय में जांच टीम को मामले से जुड़ा अहम रिकार्ड भी उपलब्ध करवाया है। सूचना के अनुसार इस दौरान 2 से 3 अधिकारियों से पूछताछ भी की गई।

ईडी ने बीते दिनों नोटिस जारी कर बैंक प्रबंधन को मामले से जुड़ा पूरा रिकार्ड 26 सितम्बर तक उपलब्ध करवाने को ही था। ऐसे में अब रिकार्ड खंगालने के बाद ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। यह मामला पालमपुर स्थित एक होटल से जुड़ा है, जिसमें बैंक ने 45 करोड़ रुपए के ऋण को 24 करोड़ की भारी छूट देकर सिर्फ 21 करोड़ रुपए में निपटा दिया था। यह होटल वर्तमान में कांग्रेस के एक नेता के स्वामित्व में है। हालांकि अभी ईडी की जांच होटल के पुराने मालिक पर केंद्रित है, जिससे ऋण वसूली की जानी थी।

तो बढ़ेगी दिक्कतें

गौरतलब है कि आरबीआई और नाबार्ड भी पूर्व में कई बार केसीसी बैंक प्रबंधन को नियमों की अवहेलना पर नोटिस जारी कर चुका है। ऐसे में यदि ईडी जांच में किसी तरह की अनियमितताओं के तथ्य पाए जाते हैं कि बैंक अधिकारियों के साथ ही कई अन्य चेहरों की दिक्कत बढ़ सकती है।