Shimla: 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी

उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को बिलासपुर से धर्मशाला के लिए इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है।

शिमला (मनोहर): उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को बिलासपुर से धर्मशाला के लिए इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। डा. अरविंद मल्होत्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सोलन से स्थानांतरित कर धर्मशाला स्थित प्रमुख जज फैमिली कोर्ट के पद पर तैनात गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली को धर्मशाला से स्थानांतरित कर राज्य सरकार में प्रधान सचिव कानून के पद पर तैनात किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद कुमार लगवाल को प्रधान सचिव कानून के पद से स्थानांतरित कर बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन तैनात किया गया है।

प्रमुख जज फैमिली कोर्ट ज्योत्स्ना एस. डढवाल को धर्मशाला से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर बिलासपुर में तैनात किया गया है। रजिस्ट्रार रूल्स अमन सूद को हाईकोर्ट से स्थानांतरित कर प्रमुख जज फैमिली कोर्ट के पद पर मंडी में तैनात किया गया है। प्रमुख जज फैमिली कोर्ट मंडी नितिन कुमार को स्थानांतरित कर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है।