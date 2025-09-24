हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिलेगी गति, 24.44 करोड़ स्वीकृत

हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है।

शिमला (राजेश): हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और राज्य के लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला कुल्लू में कैथ लैब के लिए 7.92 करोड़ रुपए, नागरिक अस्पताल नादौन में टाइप-3 और टाइप-4 आवास और अतिरिक्त खंड के निर्माण के लिए 2.64 करोड़ रुपए और नागरिक अस्पताल कंडाघाट के लिए 1.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसी तरह जिला ऊना के नागरिक अस्पताल अंब के लिए 3.30 करोड़ रुपए और कांगड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमीरपुर में चिकित्सकों के आवास, हमीरपुर देहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, देहरा नागरिक अस्पताल में चिकित्सों के आवास, जिला कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनखंडी के भवन और गगरेट अस्पताल के लिए 1.32 करोड़ रुपए प्रति संस्थान जारी किए गए हैं।