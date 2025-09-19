Shimla: एचएएस की मुख्य परीक्षा तय शैड्यूल के अनुसार ही होगी आयोजित

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) प्रतियोगी मुख्य परीक्षा तय शैड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक होगी।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) प्रतियोगी मुख्य परीक्षा तय शैड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक होगी। इसमें 653 उम्मीदवार बैठेंगे। इस परीक्षा के लिए शिमला में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें लोक सेवा आयोग का परीक्षा हॉल, कोटशेरा कालेज और राजकीय आईटीआई शिमला शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि एचएएस की मुख्य परीक्षा तय शैड्यूल के अनुसार ही होगी और इस परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि एचएएस मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस वर्ष के लिए परीक्षा कैलेंडर फाइनल किया जा चुका है, ऐसे में इस स्टेज में परीक्षाएं स्थगित करने से वर्तमान वर्ष में परीक्षाएं पूरी करना संभव नहीं हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। इसमें बीते 20 जुलाई को कंबाइंड मैडीकल सर्विज की परीक्षा में 328 उम्मीदवार बैठे थे। यह परीक्षा 3 केंद्र में हुई थी। इसके अलावा सीएपीएफ (एसी) की परीक्षा 3 अगस्त को हुई थी, जिसमें 3 केंद्रों पर 315 उम्मीदवार बैठे थे।

इसके अलावा 22 से 24 अगस्त तक और 30 व 31 अगस्त तक आयोजित हुई सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में 1 केंद्र पर 49 उम्मीदवार बैठे थे। इसके अलावा हाल ही में 14 सितम्बर को हुई एनडीए, सीडीएस व एनए की परीक्षा में 1917 उम्मीदवार बैठे थे। यह परीक्षा 16 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। उन्होंने कहा कि आयोग सभी अभ्यर्थियों से सहयोग और समझ की अपेक्षा करता है और आगामी परीक्षा में उनकी सफलता की कामना करता है।