Shimla: GST रिफाॅर्म का वायदा 22 सितम्बर से होगा पूरा : जयराम

शिमला (ब्यूरो): नेक्स्ट जैनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वायदा 22 सितम्बर से पूरा हो रहा है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी होती है, जिस तरीके से कश्मीर से धारा 370 हटाकर मोदी ने एक राष्ट्र एक निशान और एक विधान का सपना साकार किया था। उसी तरीके से जीएसटी लाकर एक राष्ट्र और एक कर का सपना साकार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष आयकर जीएसटी में जो छूट दी गई है उससे देशवासियों को अढ़ाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। सही मायने में यह देशवासियों के लिए बचत का उत्सव है। उन्होंने इस बचत उत्सव और नवरात्रि के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।