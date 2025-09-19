Himachal: GST की नई दरों से किसानों-बागवानों को भी मिलेगा लाभ : जयराम

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश में शारदीय नवरात्र 22 सितम्बर से लागू होने वाली जीएसटी सुधार की नई प्रक्रिया से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को भी लाभ मिलेगा।

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश में शारदीय नवरात्र 22 सितम्बर से लागू होने वाली जीएसटी सुधार की नई प्रक्रिया से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं सुधारवादी नीतियों से वर्ष 2029 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। जीएसटी की नई दरों से आम आदमी के साथ किसान-बागवानों को राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि गत 3 सितम्बर को जीएसटी काऊंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी के 4 स्लैब में से 2 स्लैब खत्म कर दिए गए। इस कारण अब 28 फीसदी के अंतर्गत आने वाले 90 फीसदी उत्पादन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 12 फीसदी वाले 99 फीसदी उत्पादों को 5 फीसदी के दायरे में लाया गया है। कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 31 जीव रक्षक दवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि दूध, पनीर और रोटी जैसे अनिवार्य खाद्यान्न भी जीएसटी के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखे गए हैं। सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। लोगों को घर बनाने में असुविधा न हो, इसलिए सीमैंट पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही कर दी थी, जिसके तहत पूरे देश में जन-धन योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए गए। इसी तरह काले धन पर नोटबंदी करके प्रहार किया गया।

डिजिटल पेमैंट को बढ़ावा देने के लिए नैशनल पेमैंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। इससे यूपीआई का मार्ग प्रशस्त हो सका। पिछले अगस्त महीने में 20.8 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के रूप में एक देश-एक कर की व्यवस्था को लागू करके हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री पर लगी प्रदर्शनी का किया अवलोकन

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को सामने लाती है, बल्कि सबको सेवा, समर्पण और विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा भी देती है।