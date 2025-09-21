Shimla: ED की रेड में 50 लाख की नकदी के साथ विदेशी मुद्रा बरामद, 2 दिन दी गई दबिश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला ने फेमा 1999 के तहत मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप की संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों के हिमाचल और दिल्ली स्थित 6 परिसरों में लगातार 2 दिनों तक दी गई दबिश के दौरान अहम साक्ष्य जुटाए...

शिमला (राक्टा): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला ने फेमा 1999 के तहत मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप की संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों के हिमाचल और दिल्ली स्थित 6 परिसरों में लगातार 2 दिनों तक दी गई दबिश के दौरान अहम साक्ष्य जुटाए हैं। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में लगभग 50 लाख रुपए नकद (500 रुपए के नोट), विदेशी मुद्रा, अघोषित वित्तीय हितों व संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य और मानविंदर सिंह के नाम पर सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में स्थित बैंक खाते (विदेशी बैंक खाता पासबुक सहित) जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य 80 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा 3 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

सूत्रों की मानें तो छापेमारी के दौरान शिमला के नालदेहरा स्थित प्रोजैक्ट से ईडी को कैश ट्रांजैक्शन के कुछ अहम सबूत मिले हैं। हालांकि अभी जांच चली हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने विदेशों में कई कंपनियों और संपत्तियों में बेनामी निवेश कर रखा है। संबंधित संपत्तियां और बैंक अकाऊंट सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में हैं।

पूछताछ का सिलसिला शुरू

ईडी ने मामले की तह तक जाने के लिए रविवार को कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। सूचना है कि जांच टीम ने मानविंदर सिंह और उनकी पत्नी के भी बयान दर्ज किए हैं। पूछताछ की यह प्रक्रिया ईडी के शिमला स्थित कार्यालय में अमल में लाई गई है। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान कब्जे में लिए गए दस्तावेजों और अन्य रिकार्ड के खंगालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

वित्तीय लेन-देन की जांच

पूरे मामले की तह खंगालने के लिए ईडी पूरे प्रोजैक्ट के वित्तीय लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी निवेश और अन्य चैनलों की भी जांच कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में रियल एस्टेट प्रोजैक्ट के संचालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है।