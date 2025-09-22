Shimla: देवभूमि हिमाचल में नवरात्रों को लेकर सुरक्षा पहरा कड़ा

देवभूमि हिमाचल में नवरात्रों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया है इसके तहत मुख्य मंदिरों के साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

शिमला (राक्टा): देवभूमि हिमाचल में नवरात्रों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया है इसके तहत मुख्य मंदिरों के साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साथ ही प्रदेश पुलिस मुख्यालय से भी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और रेंज के आईजी व डीआईजी को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवरात्रों के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा है। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला एस.पी. अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से ब्रीफ और डीब्रीफ करेंगे। साथ ही रेंज स्तर पर आईजी व डीआईजी दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी और विश्लेषण करेंगे, जिसमें आगंतुकों की संख्या, यातायात स्थिति, पुलिस कर्मियों का मनोबल और कल्याण आदि शामिल हैं। साथ ही संभावित हॉटस्पॉट की निगरानी करने और सार्वजनिक सुरक्षा घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तरह प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए भीड़ के आकार, घनत्व और संभावित जोखिमों के आकलन, भीड़ के प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेड्स और नियंत्रण अभिगम बिंदु स्थापित करने तथा स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के साथ स्पष्ट संचार चैनल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंदिरों और मुख्य स्थानों में स्पष्ट निकासी प्रक्रियाएं और आपातकालीन असैंबली बिंदु स्थापित करने, प्राथमिक चिकित्सा, सार्वजनिक संचार के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करने, एजैंसियों और इकाइयों के बीच खुफिया जानकारी सांझा करने को प्रोत्साहित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि गलत जानकारी या अफवाहों की पहचान और समाधान किया जा सके।

नियमित समीक्षा की जाए

डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व में घटित घटनाओं की नियमित समीक्षा की जाए ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपायों को लागू किया जा सके। इसी तरह मुख्य स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात करने और यातायात प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने, मंदिर प्राधिकरणों और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने सहित अन्य निर्देश-दिशा जारी किए गए हैं।

क्या बोले, डीजीपी अशोक तिवारी

डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि नवरात्रों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहार के मौसम के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने व कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सक्रिय दृष्टिकोण और प्रभावी योजना महत्वपूर्ण होगी।