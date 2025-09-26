Main Menu

Shimla: 2 विधायकों, 7 अधिकारियों व अपने पुत्र संग फ्रांस व लंदन जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री

शिमला (संतोष): स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डा. धनीराम शांडिल अपने पुत्र, 2 विधायकों व 7 अधिकारियों संग विदेश दौरे पर जाकर नवीन स्वास्थ्य सेवा मॉडल, चिकित्सा प्रगति व नीतिगत ढांचे का पता लगाने के लिए जाएंगे। इस दौरान विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत यह 10 सदस्यीय दल लंदन व फ्रांस का दौरा करेगा। इनकी विदेश यात्रा 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक रहेगी।

राज्य सरकार ने 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के नामांकन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में विकसित देशों के समान विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्रदान करना है। इस प्रतिनिधिमंडल को 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक विदेश यात्राएं करनी होंगी, अर्थात लंदन और फ्रांस जाएंगे, जहां वह हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा मॉडल, चिकित्सा प्रगति और नीतिगत ढांचे का पता लगाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल में ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत राणा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डा. गोपाल बेरी, एमडी एनएचएम प्रदीप ठाकुर, एमडी मैडीकल सर्विस काॅर्पोरेशन दिव्यांशु सिंघल, डीएमई डा. राकेश शर्मा, एनएचएम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डा. आनंदी गुप्ता के अलावा स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र कर्नल डा. संजय शांडिल शामिल रहेंगे।

