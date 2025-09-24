कांगड़ा में सनसनी: मांझी खड्ड में मिला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2025 04:17 PM

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मांझी खड्ड से एक अज्ञात शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

शव की पहचान और विशेषताएं

यह घटना बुधवार सुबह की है, जब गगल गांव के पूर्व प्रधान ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक, यह शव एक पुरुष का है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। शव की लंबाई 5 फुट 6 इंच है और उससे काफी दुर्गंध आ रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शव कुछ दिनों पुराना है।

पुलिस ने बताया कि मृतक का चेहरा चपटा है और पहनावे से वह नेपाली या तिब्बती मूल का लग रहा है। उसने नीले रंग की जींस और नारंगी रंग की पूरी बाजू वाली टी-शर्ट पहनी हुई है।

शव पर कुछ खास पहचान चिह्न भी मिले हैं। उसके दाहिने कंधे पर बिच्छू का टैटू है, जबकि बाएं हाथ पर तिब्बती भाषा में एक छोटा टैटू बना हुआ है। इसके अलावा, शव के गले में रुद्राक्ष की तीन परतों वाली माला और बाजू में लाल रंग का धागा बंधा हुआ है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पहचान के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। थाना प्रभारी उद्यम सिंह राजपूत ने बताया कि शव को 72 घंटे तक पहचान के लिए रखा जाएगा। अगर इस दौरान कोई उसकी पहचान नहीं कर पाता है, तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों और पुलिस चौकियों में शव की तस्वीरें भी भेज दी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो, तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

यह मामला हत्या का है या कुछ और, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो सके और उसकी मौत का कारण पता चल सके।