Shimla: कुड़ीधार में पहाड़ी से पत्थर गिरने से स्कूटी सवार की मौत

रामपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाले कुड़ीधार क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुड़ीधार के पास...

रामपुर बुशहर, (नोगल): रामपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाले कुड़ीधार क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुड़ीधार के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हादसे के वक्त स्कूटी नंबर (एच.पी. 06बी, 3449) पर सवार व्यक्ति अचानक ऊपर से गिरे भारी पत्थर की चपेट में आ गया।

पत्थर सीधा स्कूटी चालक के सिर पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसको तुरंत इलाज के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रामकिशन (68) निवासी गांव बड़ा, डाकघर नीरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि क्षेत्र में पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।