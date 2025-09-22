Shimla: 12 वर्षीय बच्चे ने उठाया खौफनाक कदम, 3 महिलाओं पर मामला दर्ज

पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत उप तहसील जांगला के लिंबडा गांव से एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 12 वर्षीय बच्चे की जहर खाने से मौत हो गई।

रोहड़ू (कुठियाला): पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत उप तहसील जांगला के लिंबडा गांव से एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 12 वर्षीय बच्चे की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गांव की ही 3 महिलाओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, पिटाई और प्रताड़ना करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार चिड़गांव के लिंबडा गांव निवासी बिट्टू ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि 16 सितम्बर की शाम करीब साढ़े 7 बजे जब वह घर पहुंचा तो उसका बेटा अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल रोहड़ू ले गए जहां से डाक्टरों ने उसे आईजीएमसी शिमला के लिए रैफर कर दिया। शिमला में इलाज के दौरान 17 सितम्बर की रात करीब 1.30 बजे बच्चे की मौत हो गई।

परिजनों को आईजीएमसी में पता चला कि बच्चे ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसके बाद 18 सितम्बर को जब परिजन घर लौटे तो मृतक की मां सीता देवी ने खुलासा किया कि 16 सितम्बर को उसके बेटे को गांव की 3 महिलाओं ने पीटा तथा उसे गौशाला में बंद किया। इस प्रताड़ना से आहत होकर बेटे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी जान चली गई। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 19 सितम्बर को बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद उसका पिता उनके कार्यालय में आया और आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना चिड़गांव में मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच की जा रही है।