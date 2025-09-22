Main Menu

  • प्रीति जिंटा ने हिमाचल के लिए बढ़ाया हाथ.... आपदा पीड़ितों के लिए दिए लाखों रुपये

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 03:01 PM

preity zinta extended a helping hand to himachal pradesh

बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम, पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि मंडी और कुल्लू...

हिमाचल डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम, पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि मंडी और कुल्लू जिलों में हुए भारी नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों के लिए जारी की गई है।

संस्था को सौंपी सहायता राशि

उन्होंने यह सहायता राशि शिमला के सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था को सौंपी है। सर्बजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्यों के लिए हमें 30 लाख रुपये का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।"

सर्बजीत बॉबी ने यह भी बताया कि कुल्लू जिले के आपदा प्रभावित गाँवों को अभी भी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "हम पहले से ही मंडी के सराज क्षेत्र में पूरी लगन से काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अब हमारा मुख्य ध्यान कुल्लू ज़िले, खासकर बंजार और सैंज जैसे अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर है, जहाँ के लोग अभी भी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं।"

कुल्लू में कुल 69 गांव प्रभावित

कुल्लू ज़िले में कुल 69 से ज़्यादा गाँव इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई गाँव तो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गए हैं, जहाँ तक सहायता पहुँचाना भी मुश्किल हो रहा है। मातला गाँव में एक किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दरार पड़ चुकी है और गाँव की सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

