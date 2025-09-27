Himachal: 30 सितम्बर काे लगेगा Power Cut, ये इलाके रहेंगे प्रभावित

कांगड़ा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप 30 सितम्बर को कोई जरूरी काम बिजली पर निर्भर होकर करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे समय से पहले निपटा लें।

कांगड़ा (ब्यूरो): कांगड़ा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप 30 सितम्बर को कोई जरूरी काम बिजली पर निर्भर होकर करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे समय से पहले निपटा लें। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड ने रखरखाव कार्यों के चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती की घोषणा की है।

विद्युत उपमंडल नंबर-1 कांगड़ा के सहायक अभियंता पुलकित दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 केवी कांगड़ा मंदिर फीडर के तहत आने वाली बिजली की लाइनों के रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस दौरान बिजली की तारों के आसपास आ रही पेड़ों की टहनियों की कटाई और अन्य सामान्य मुरम्मत के कार्य किए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बाधा से बचा जा सके। यह शटडाऊन 30 सितम्बर को सुबह 10 बजे से लेकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगा।

इस शटडाऊन के कारण कांगड़ा के कई महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके चलते मिनी सचिवालय, गुप्त गंगा, पुष्प विहार, वाल्मीकि माेहल्ला, सब्जी मंडी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, जज आवास, एसडीएम आवास, संगरिया सराय, गीता भवन, मिशन और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 30 सितम्बर को मौसम खराब रहता है या बारिश होती है तो सुरक्षा कारणों से यह कार्य स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह रखरखाव का कार्य अगले दिन यानी 1 अक्तूबर को निर्धारित समय पर किया जाएगा। सहायक अभियंता ने क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से इस दौरान सहयोग की अपील की है।