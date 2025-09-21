धर्मशाला गोलीकांड: पुलिस ने 32 घंटों में सुलझाई ब्लाइंड केस की गुत्थी, पंजाब से 5 आरोपी गिरफ्तार

धर्मशाला के कोतवाली बाजार में दो दिन पहले हुई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात को कांगड़ा पुलिस ने मात्र 32 घंटों के भीतर सुलझा लिया है।

धर्मशाला: धर्मशाला के कोतवाली बाजार में दो दिन पहले हुई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात को कांगड़ा पुलिस ने मात्र 32 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस की एक विशेष टीम ने पड़ोसी राज्य पंजाब के अमृतसर में दबिश देकर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी सहित सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था, जिसमें पुलिस के पास आरोपियों की पहचान या कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन कांगड़ा पुलिस ने अपनी कार्यकुशलता से इसे रिकॉर्ड समय में हल कर लिया।

विदित हो कि 19 और 20 सितम्बर की मध्यरात्रि को कोतवाली बाजार धर्मशाला के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों का स्थानीय युवकों के साथ लड़ाई-झगड़ा हो गया था। इसी दौरान एक आरोपी ने पिस्तौल से फायर कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस थाना धर्मशाला में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया।

चूंकि आरोपियों की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरन्त एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया और उसे बाहरी राज्य में आरोपियों की तलाश के लिए भेजा गया। विशेष टीम ने सघन छानबीन, तकनीकी सहायता और अपने गुप्त सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए हरसंभव प्रयास शुरू किए। टीम ने पड़ोसी राज्य पंजाब के विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। अंततः 32 घंटों के अथक परिश्रम के बाद आज सभी 5 आरोपियों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी जसप्रीत सिंह (30) पुत्र हरपाल सिंह निवासी राजगढ़ नंगल, बटाला व जिला गुरदासपुर, रणजीत सिंह (28) पुत्र अमर सिंह निवासी गांव कोटला बाजा सिंह, बटाला व जिला गुरदासपुर, अर्शप्रीत सिंह (31) पुत्र हरपाल सिंह निवासी राजगढ़ नंगल, बटाला व जिला गुरदासपुर, जितेन्द्र सिंह (24) पुत्र जोगिन्द्र पाल निवासी नवरूप नगर, बटाला व जिला गुरदासपुर और नीरज (26) पुत्र राजेश कुमार निवासी गांव कडी हट्टी रोड, खजूरी गेट, बटाला व जिला गुरदासपुर के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा वारदात के समय इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उनसे पूछताछ कर अन्य तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। जिला कांगड़ा पुलिस ने अपनी अपराध के प्रति जीरो टॉलरैंस की नीति को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा।