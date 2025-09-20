Himachal: PM मोदी ने गुजरात में रखी SJVN के 200 मैगावाट सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला

एसजेवीएन के लिए गौरवमयी क्षण के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में एसजेवीएन की 200 मैगावाट सौर विद्युत परियोजना जीयूवीएनएल चरण 17 खावड़ा सोलर पार्क की आधारशिला रखी।

शिमला (ब्यूरो): एसजेवीएन के लिए गौरवमयी क्षण के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में एसजेवीएन की 200 मैगावाट सौर विद्युत परियोजना जीयूवीएनएल चरण 17 खावड़ा सोलर पार्क की आधारशिला रखी। इस ऐतिहासिक अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय श्रम और रोजगार और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डाॅ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शान्तनु ठाकुर, उपभोक्ता मामले केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से एसजेवीएन के सीएमडी भूपेन्द्र गुप्ता, निदेशक कार्मिक अजय कुमार शर्मा, निदेशक वित्त अतिरिक्त प्रभार सिपन कुमार गर्ग, एसजीईएल के सीईओ अजय सिंह और एसजेवीएन और एसजीईएल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 200 मैगावाट की खावड़ा सौर विद्युत परियोजना गुजरात के कच्छ जिले में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे खावड़ा सौर पार्क में अवस्थित है।

इस परियोजना से उत्पादित विद्युत गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को 25 वर्षों के लिए 2.88 यूनिट की दर से आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 866.8 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से प्रथम वर्ष में 504.92 मिलियन यूनिट बिजली और 25 वर्षों की अवधि में 11,620 मिलियन यूनिट संचयी बिजली उत्पादित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से 25 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 5,69,250 टन की कमी आने की उम्मीद है। यह परियोजना 31 दिसम्बर, 2026 तक कमीशन होना संभावित है।