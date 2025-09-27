Kangra: बाइक-थ्री व्हीलर में जोरदार भिड़ंत, एक की मौत

पालमपुर के समीप चिम्बलहार में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी अनुसार 2 युवक बाइक पर जा रहे थे कि विपरीत दिशा से आ रहे थ्री व्हीलर गुड्स कैरियर के साथ भिड़ंत हो गई।

पालमपुर (भृगु): पालमपुर के समीप चिम्बलहार में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी अनुसार 2 युवक बाइक पर जा रहे थे कि विपरीत दिशा से आ रहे थ्री व्हीलर गुड्स कैरियर के साथ भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें लगी हैं। गंभीर घायल को डॉ. राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा रैफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार चिम्बलहार के पास शनिवार को एक थ्री व्हीलर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक अभय (22) पुत्र देवराज निवासी इच्छी की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा युवक अनीश (20) पुत्र करतार चंद निवासी राजोल गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी गंभीर हालत को देखते उसे टांडा रैफर कर दिया है। दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलैंस को दी गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और घायल युवक को टांडा रैफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।