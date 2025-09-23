Kangra: धारा 370 को समाप्त करने से कम कठिन नहीं था महंगाई को कम करना : शांता

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Sep, 2025 07:01 PM
पालमपुर (भृगु): पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि मैंने बहुत सोचा और बार-बार सोचा परन्तु अपने 91वें वर्ष के जीवन में ऐसा कोई समय याद नहीं आया, जब लगातार बढ़ती महंगाई रुकी हो और वस्तुएं सस्ती हुई हों, जीवन का यह पहला मौका है। जिंदगी की बहुत जरूरी चीजें इतनी सस्ती हो गईं कि समाचार पर भरोसा ही नहीं होता। घी 40 रुपए सस्ता कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों लोगों को मिले इस वरदान के पीछे सबसे बड़ी तपस्या उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेतली की है। लोकसभा में हम दोनों पास-पास बैठते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अरुण जेतली ने जीएसटी कानून लाने का काम किया। उन्होंने गहरा अध्ययन किया और हम सांसदों के सामने जब अरुण जेतली ने अपनी बात रखी तो हम खुश भी हुए और हैरान भी हुए।
भारत के सभी प्रदेशों और सभी पार्टियों का जीएसटी कानून के लिए मनाना बहुत कठिन था। भारत विश्व का पहला देश है, जिसमें आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं इतनी अधिक सस्ती हुई हैं कि भरोसा करना ही कठिन होता है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है लेकिन मैं बार-बार अरुण जेतली को याद करता रहा हूं। मेरे विचार से इस बहुत बड़े वरदान का सबसे अधिक श्रेय अरुण जेतली को जाता है। शांता कुमार ने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस युग में जीवन की लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करना, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के मुकाबले कम कठिन नहीं था परन्तु नरेंद्र मोदी के निश्चय और अरुण जेतली की तपस्या ने इसको सफल बनाया।