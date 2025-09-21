Main Menu

  Shimla: नरेश चौहान का BJP पर बड़ा हमला, बाेले-मुद्दाविहीन विपक्ष बौखलाहट में CM पर कर रहा आपत्तिजनक टिप्पणी

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 07:07 PM

naresh chauhan target on bjp

हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसके पास प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरुद्ध कहने को कोई गंभीर और जन स्वीकार्य मुद्दा नहीं बचा है।

शिमला (राक्टा): हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसके पास प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरुद्ध कहने को कोई गंभीर और जन स्वीकार्य मुद्दा नहीं बचा है। ऐसे में अब मुद्दाविहीन विपक्ष बौखलाहट में मुख्यमंत्री के निजी और व्यक्तिगत जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आतुर दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने रविवार को शिमला में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री अपने समस्त दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए जनसेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को सत्यनिष्ठा से निभा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त एक पिता भी हैं सुक्खू
नरेश चौहान ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के अतिरिक्त  एक पिता भी हैं और अपने परिवार के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, जिसके निर्वहन के लिए वे अपनी बेटी का उच्च शिक्षा के लिए दाखिला करवाने के सिलसिले में परिवार सहित विदेश की निजी यात्रा पर हैं, ऐसे में एक पिता का धर्म निभाने के लिए मुख्यमंत्री पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करना विपक्ष के बौद्धिक एवं नैतिक पतन की चरम सीमा का दुखद उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भाजपा आज पांच गुटों में बंट चुकी है और सभी गुट आपसी लड़ाई में इस कदर उलझे हैं कि उनका संपर्क आमजन से पूरी तरह टूट चुका है। यदि विपक्ष लोगों के बीच जाए तो वह जानेंगे कि प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में समृद्धि ला रही हैं, जिस कारण प्रदेशवासियों में मुख्यमंत्री के लिए स्नेह और सम्मान है।

बेचैन विपक्ष निम्न स्तर पर आ पहुंचा
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार की नीतियों से समस्त प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय में प्रदेश सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नीतियों और समर्थन को मिल रहे अपार जनसमर्थन से विपक्ष बेचैन है और इसी तिलमिलाहट के चलते वह अब मुख्यमंत्री के निजी जीवन पर बेतुकी बयानबाजी करने के निम्न स्तर पर आ पहुंचा है।

भाड़े पर ट्रोलर, नहीं देता शोभा
नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को जो संवैधानिक दायित्व भाजपा को मिला है, वह उस भूमिका में पूर्ण रूप से विफल रही है। उसके उलट विपक्ष आज ट्रोल आर्मी बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि भाड़े पर ट्रोलर्स इकट्ठे कर मुख्यमंत्री के निजी जीवन पर असभ्य टिप्पणी करना न तो राजनीतिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों को शोभा देता है और न ही सभ्य समाज में स्वीकार्य है।

