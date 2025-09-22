Kangra: घर के अंदर की जा रही आधुनिक हाईब्रिड चरस की खेती, विदेशी करंसी भी बरामद

जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेडे़ गए अभियान के तहत पुलिस ने नगरोटा बगवां के जसौर गांव में एक रिहायशी मकान के अंदर की जा रही हाईब्रिड चरस की खेती का पर्दाफाश किया है।

नगरोटा बगवां: जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेडे़ गए अभियान के तहत पुलिस ने नगरोटा बगवां के जसौर गांव में एक रिहायशी मकान के अंदर की जा रही हाईब्रिड चरस की खेती का पर्दाफाश किया है। रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस ने आरोपी समीर डोगरा पुत्र स्व. शक्ति चन्द गांव जसौर, डाकघर रौंखर, तहसील नगरोटा बगवां को हिरासत में लेकर नगरोटा बगवां थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के घर के कमरों में तथा लैंटर पर गमलों में अवैध रूप से उगाई गई भांग की आधुनिक हाईब्रिड खेती व विदेशी व भारतीय करंसी बरामद की है।

जिसमें गमलों में उगाए गए 23 जीवित पौधे, 13 पौधे जड़ सहित कलमें, 27 कटे हुए पौधे जो सुखाने हेतु रस्सियों पर लटकाए गए थे, 3 पारदर्शी लिफाफे सूखी भांग की पत्तियों सहित, 14 डॉलर अमेरिकी करंसी, 02 नेपाली 5/5 रुपए के नोट, एवं 13,300 रुपए भारतीय करंसी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। जिसमें अत्याधुनिक हाईब्रिड किस्म के भांग के पौधे पाए गए हैं, जिन्हें नई तकनीक से उगाकर पौधों से काटकर कमरा के अन्दर सूरज की रोशनी के बिना सुखाकर ज्यादा कीमत पर पत्तियों को विदेशी सैलानियों को बेचने हेतु रखा गया था। जांच अधिकारी नगरोटा बगवां पुलिस थाना के एएसआई प्रदीप ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।