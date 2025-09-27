Main Menu

  • Himachal: सोशल मीडिया पर सवाल उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का लंदन और फ्रांस का दौरा हुआ रद्द

Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2025 07:00 PM

सोशल मीडिया पर उंगलियां उठने तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान के बाद आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। अब आगामी छह माह बाद यह दौरा संभव हो...

शिमला (संतोष): सोशल मीडिया पर उंगलियां उठने तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान के बाद आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। अब आगामी छह माह बाद यह दौरा संभव हो सकेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र को अकॉम्प्लिस लिखा गया था, जिसे साथी व सह-अपराधी कहा जाता है। अकॉम्प्लिस का हिंदी अर्थ है सहयोगी, सह-अपराधी या अपराध का साथी है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अपराध या गलत कार्य को करने में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है या उसमें भाग लेता है। इसके बाद इस पत्र सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हाे गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है।
बता दें कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के प्रमुख नीति निर्माता प्रशासकों और चिकित्सा पेशेवरों की 2 से 11 अक्तूबर तक लंदन और फ्रांस की यात्रा पर  जाना था। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के नामांकन को मंजूरी दी, जो विकसित देशों के समान राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्राप्त करेंगे, ताकि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा मॉडल, चिकित्सा प्रगति और नीतिगत ढांचे का पता लगाया जा सके।

 प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन, विधायक सुजानपुर कैप्टन रणजीत राणा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. गोपाल बेरी, एनएचएम के एमडी प्रदीप ठाकुर, चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के एमडी दिव्यांशु सिंघल, डीएमई डाॅ. राकेश शर्मा, एनएचएम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अनादि गुप्ता के अलावा उनके पुत्र संजय शांडिल भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बवाल की 4 वजह प्रमुख रूप से मानी जा रही है, जिसमें सरकारी बजट से खर्च, मंत्री के बेटे, दो विधायकों का जाना और मंत्री के बेटे के लिए अकॉम्प्लिस ऑफ हैल्थ मिनिस्टर लिखना है।

परिजन निजी खर्च पर जा सकते हैं विदेश : शांडिल
शनिवार को सोशल मीडिया व विपक्ष के उठाए सवालों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धनीराम शांडिल ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि अभी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे, आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तथ्य पता करके ही कुछ लिखा जाना चाहिए। विदेशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहां से तकनीक को सीखकर यहां लागू किया जाना है। बेटे के विदेश दौरे पर जाने को लेकर मंत्री ने स्वीकार किया कि बेटा-बहू दोनों ने जाना था। परिजन निजी खर्च पर जा सकते हैं और स्वास्थ्य कारणों से बेटे को साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है।

प्रदेश में हो गई है रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत 
मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। जहां पर प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत हो गई है, वहीं आधुनिक चिकित्सा उपकरण भी आ रहे हैं। राज्य में थ्री टैस्ला मशीनें स्थापित की जा रही हैं और प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासाऊंड मशीनें स्थापित की जाएगी।

