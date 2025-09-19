शिमला में कुदरत का तांडव! सर्कुलर रोड पर भारी भूस्खलन से यातायात ठप्प, 2 दिन के लिए बंद हुआ ये स्कूल

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा घटना में हिमलैंड इलाके में सर्कुलर रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया है। इस घटना के चलते सेंट एडवर्ड स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक हिमलैंड में सेंट एडवर्ड स्कूल के पास आधी रात करीब 2 बजे भारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन से सर्कुलर रोड पर मलबा और चट्टानें गिर गईं, जिससे सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। भूस्खलन इतना भयावह था कि आसपास के एक भवन को भी खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भवन को तुरंत खाली करवा लिया, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो।



स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त शिमला के आदेशानुसार सेंट एडवर्ड स्कूल को आज और कल बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्कूल प्रशासन ने शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी स्कूल आने से छूट दे दी है। हालांकि पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए सभी कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर पर सुरक्षित रखें और ऑनलाइन क्लासेस में भाग लें।

भूस्खलन के कारण सर्कुलर रोड पर यातायात बंद होने से स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय लोग पैदल ही अपने कार्यस्थलों तक पहुंचे। छोटा शिमला, बीसीएस-खलीनी की ओर से बसें केवल टॉलैंड तक ही पहुंच सकीं, जबकि पुराना बस स्टैंड से कुछ बसें टिंबर हाऊस तक चलीं। इससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ी। इसके अलावा, मरीजों और उनके तीमारदारों को भी काफी असुविधा हुई। अस्पताल जाने वाले लोगों को सड़क बंद होने से वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे समय और मेहनत दोनों बढ़ गए।

प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क बहाली के कार्य में जुटी हुई हैं। मलबा हटाने और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।