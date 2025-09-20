कांगड़ा में छत से गिरा व्यक्ति, अस्पताल में तोड़ा दम

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत अधवानी क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां के गांव कोहलड़ी के 67 वर्षीय कृष्ण चंद की अचानक छत से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कृष्ण चंद अपने घर की छत पर थे और संतुलन बिगड़ने के कारण...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत अधवानी क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां के गांव कोहलड़ी के 67 वर्षीय कृष्ण चंद की अचानक छत से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कृष्ण चंद अपने घर की छत पर थे और संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे गिर गए।

गंभीर चोटें लगने के बाद, उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लिजाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

मृत्यु की सूचना मिलते ही ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन की एक टीम टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों, विशेषकर उनके बेटे, से मिलकर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि यह एक हादसा था और इसमें किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं है।

कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए, पुलिस ने कृष्ण चंद के शव का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिया गया। डीएसपी आरपी जसवाल ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है।