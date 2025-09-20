Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कांगड़ा में छत से गिरा व्यक्ति, अस्पताल में तोड़ा दम

कांगड़ा में छत से गिरा व्यक्ति, अस्पताल में तोड़ा दम

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Sep, 2025 11:17 AM

man falls from roof in kangra dies in hospital

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत अधवानी क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां के गांव कोहलड़ी के 67 वर्षीय कृष्ण चंद की अचानक छत से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कृष्ण चंद अपने घर की छत पर थे और संतुलन बिगड़ने के कारण...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत अधवानी क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां के गांव कोहलड़ी के 67 वर्षीय कृष्ण चंद की अचानक छत से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कृष्ण चंद अपने घर की छत पर थे और संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे गिर गए।

गंभीर चोटें लगने के बाद, उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लिजाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

मृत्यु की सूचना मिलते ही ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन की एक टीम टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों, विशेषकर उनके बेटे, से मिलकर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि यह एक हादसा था और इसमें किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं है।

कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए, पुलिस ने कृष्ण चंद के शव का पोस्टमार्टम टांडा मेडिकल कॉलेज में करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को सौंप दिया गया। डीएसपी आरपी जसवाल ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!