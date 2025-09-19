Main Menu

  • Kangra: जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, 57 वर्षीय व्यक्ति की गर्दन पर तेजधार हथियार से किया हमला

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2025 03:17 PM

man attacked with sharp weapon on his neck in land dispute

पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत आने वाली बनोली पंचायत में जमीन के पुराने विवाद के चलते गांव के ही कुछ युवकों ने 57 वर्षीय व्यक्ति पर उस समय दराट से जानलेवा हमला कर दिया, जब वह अपने घर के बाहर सो रहा था।

ज्वाली: पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत आने वाली बनोली पंचायत में जमीन के पुराने विवाद के चलते गांव के ही कुछ युवकों ने 57 वर्षीय व्यक्ति पर उस समय दराट से जानलेवा हमला कर दिया, जब वह अपने घर के बाहर सो रहा था। गर्दन पर किए गए गहरे वार के बाद व्यक्ति को गंभीर हालत में अमृतसर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसक उपचार चल रह है। घायल व्यक्ति की पहचान करनैल सिंह के रूप में की गई है।

परिजनों के अनुसार यह घटना वीरवार रात की है। करनैल सिंह की बेटी किरण ने बताया कि वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक बाहर से पिता की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें आईं। बाहर निकलने पर देखा कि गांव के ही 4 युवक उसके पिता से उलझे हुए थे। देखते ही देखते, उनमें से एक ने दराट से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। शोर सुनते ही हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन भागते हुए दराट वहीं छोड़ गए जिस पर खून लगा हुआ था। घटना के बाद परिजनों और गांववासियों ने तत्परता दिखाते हुए करनैल सिंह को तुरंत अमृतसर ले जाने की व्यवस्था की। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी हालत को अत्यंत नाजुक बताते हुए आईसीयू में भर्ती कर लिया है। 

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बनोली पंचायत की प्रधान शोभा देवी ने इसकी सूचना ज्वाली पुलिस को दी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए। खून से सना हुआ दराट भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

पुलिस ने घायल की पत्नी बीना देवी, बेटी किरण सहित अन्य परिजनों के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। फोरैंसिक रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

