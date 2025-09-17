Main Menu

  • Kangra: कुएं में मिला 51 वर्षीय सतपाल का शव

Kangra: कुएं में मिला 51 वर्षीय सतपाल का शव

पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत पंचायत कोठीबंडा में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सतपाल (51) पुत्र रणीया राम निवासी स्वारका के रूप में हुई है।

ज्वाली (ललित): पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत पंचायत कोठीबंडा में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सतपाल (51) पुत्र रणीया राम निवासी स्वारका के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार सतपाल रोजमर्रा की भांति दोपहर को खाना खाकर दिहाड़ी के लिए घर से निकला लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की। बाद में कुएं में उसका शव मिला। इसकी सूचना पंचायत प्रधान मनप्रीत कौर को दी गई तथा उन्होंने पुलिस चौकी कोटला में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ ज्वाली प्रीतम जरियाल ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को दिया है।

