प्रदेश सरकार को जनविरोधी फैसलों से बाज आना होगा : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 09:29 PM

कांग्रेस सरकार पुरानी सुविधाएं बंद और खाने-पीने की चीजें महंगी कर रही है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ाने पर सरकार की आलोचना की है।

शिमला (हैडली): कांग्रेस सरकार पुरानी सुविधाएं बंद और खाने-पीने की चीजें महंगी कर रही है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ाने पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी फैसले से प्रदेश की जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश में ऐसी सरकार पहली बार आई है, जिसका हर फैसला सरकार के लिए आफत बनता है। कभी डीजल के दाम तो कभी बिजली-पानी के दाम बढ़ाकर सरकार प्रदेश के लोगों को महंगाई के मुंह में झोंकती है तो कभी सीमैंट, स्टील और गृह निर्माण में आने वाली चीजों के दाम बढ़ाकर। अब सरकार ने सरसों के तेल के दाम में 10 परसैंट से ज्यादा की वृद्धि कर दी है।

आपदा से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए यह फैसला परेशान करने वाला है। सरकार को इस तरह के जनविरोधी फैसलों से बाज आना होगा। उन्होंने कहा कि डिपुओं में मिलने वाले तेल की कीमतें बढ़ाने का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। इसी तरह सरकार द्वारा हिमकेयर जैसी योजना को निजी अस्पतालों में बंद कर दिया गया है। प्रदेश भर में लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर होना पड़ रहा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here