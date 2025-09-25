आस्था का अनाेखा रूप: भक्त ने मां ज्वालामुखी के दरबार में किया 36 लाख रुपए का गुप्त दान

विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आश्विन मास के शरदकालीन नवरात्रों के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन मां एक श्रद्धालु ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए 36 लाख रुपए की भारी राशि का गुप्त दान...

ज्वालामुखी: विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आश्विन मास के शरदकालीन नवरात्रों के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन मां एक श्रद्धालु ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए 36 लाख रुपए की भारी राशि का गुप्त दान मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित किया है। यह गुप्त दान भक्तों की मां के प्रति निःस्वार्थ भक्ति और गहरे विश्वास को दर्शाता है। मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन मां के भक्तों ने अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय देते हुए कुल 41,36,826 रुपए का चढ़ावा मां के चरणों में अर्पित किया।

मंदिर अधिकारी ने बताया कि शरदकालीन नवरात्रों के चलते मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं और पूरा वातावरण 'जय माता दी' के जयकारों से गूंज उठता है।

मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, स्वच्छता और दर्शन की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी भक्त को कोई असुविधा न हो। मंदिर अधिकारी ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवरात्रों के शेष दिनों में भी भक्तों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है।