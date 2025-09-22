Kangra: लाखों की हैरोइन, 4.70 लाख रुपए नकदी, सोना-चांदी सहित 3 नशा तस्कर गिरफ्तार

जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पुलिस को नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में हैरोइन, लाखों की नकदी, स्वर्ण आभूषण, सैंकड़ों ग्राम चांदी सहित 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

इंदौरा (अजीज): जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पुलिस को नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में हैरोइन, लाखों की नकदी, स्वर्ण आभूषण, सैंकड़ों ग्राम चांदी सहित 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एस.पी. नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुए पुलिस उपमंडल इंदौरा के थाना डमटाल के अधीन भदरोया में बचनी देवी पत्नी स्व. सतपाल, निवासी गांव व डाकघर भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा तथा उसके दोनों बेटों लवजीत उर्फ लब्बा व करण के रिहायशी मकान गांव भदरोया में छापामारी के दौरान 22.65 ग्राम हैरोइन (चिट्टा), 4.70 लाख रुपए नकदी, 101.7 ग्राम स्वर्ण आभूषण, 478 ग्राम चांदी के आभूषण व 1 डिजिटल भार मापक मशीन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़ी गई नशे की खेप, नकदी व आभूषणों तथा भार मापक यंत्र को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकद्दमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

अभ्यस्त नशा तस्कर हैं तीनों आरोपी

एस.पी. ने बताया कि उपरोक्त अभियोग की अब तक की जांच के दौरान यह पाया गया है कि तीनों आरोपी अभ्यस्त नशा तस्कर हैं जिन पर पहले भी कई अभियोग दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियाें में बचनी देवी के विरुद्ध 4 मई 2019 को 6.51 ग्राम हैरोइन पकड़े जाने का मामला पुलिस थाना डमटाल में दर्ज किया गया तो वहीं 22 नवम्बर 2020 को 6 लाख रुपए से अधिक की हैरोइन, जिसकी मात्रा 103.73 ग्राम आंकी गई, सहित उक्त महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि आरोपी लवजीत उर्फ लब्बा के विरुद्ध नशा तस्करी के पहले भी 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें उसे 26 जनवरी 2017 को पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत 01.09 ग्राम हैरोइन, 29 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना डमटाल में एक अन्य मामला तथा उपरोक्त 103.73 ग्राम हैरोइन के मामले में भी यह शामिल था।

वहीं आरोपी करण भी एक अभ्यस्त नशा तस्कर है और उसके विरुद्ध 7 मार्च 2018 को 02.98 ग्राम हैरोइन, 9 दिसम्बर 2019 को 21 ग्राम हैरोइन का मामला दर्ज है, जबकि उपरोक्त 6 लाख रुपए से अधिक की हैरोइन वाले मामले में भी यह संलिप्त था, जो इनके विरुद्ध मामले दर्ज हैं और न्यायालयों में विचाराधीन हैं। एस.पी. ने बताया कि नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस या यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।