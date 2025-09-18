Main Menu

  • जसवां प्रागपुर तेरी शान में, किस्से लिखेंगे जहान में... सुरिंदर मनकोटिया ने कही ये बातें

18 Sep, 2025

his life was dedicated to public service surinder mankotia

जसवां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरिंदर मनकोटिया ने विधानसभा जसवां परागपुर की जनता के लिए संदेश दिया कि उनका जीवन अब पूरी तरह से जनता की सेवा को समर्पित है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं ही उनकी जिम्मेदारियां बन चुकी हैं और अपने इलाके के लोगों को आगे बढ़ते देखना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है।

मनकोटिया ने कहा, '' जसवां प्रागपुर मेरा जीवन है औऱ क्षेत्र की भलाई के लिए समर्पित है। लोगों की समस्याएं ही अब मेरी जिम्मेदारियां बन गई हैं। अपने इलाके के लोगों को आगे बढ़ते देखना ही अब मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सेवा ही मेरा धर्म औऱ सच्चा उद्देश्य है। अपने निजी हितों से ऊपर उठकर अपने इलाके की भलाई के लिए काम करना हैं। मेरा जीवन निजी इच्छाओं से नहीं, इलाके की आवश्यकताओं से संचालित होता है।''

उन्होंने आगे कहा, ''हालांकि यह मार्ग आसान नहीं है। आलोचना औऱ संसाधनों की कमी मेरे राह में रोड़ा अटका रही हैं। लेकिन मन में सच्ची लगन है, इरादे मजबूत हैं इसलिए तो कोई भी बाधा टिक नहीं पा रही। इलाके की जनता का साथ और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है।''

