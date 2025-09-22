होटल में मचा हड़कंप: बेकाबू ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुसा, और फिर...

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 12:02 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के देहरा में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया, जब देर रात सामान से भरा एक अनियंत्रित ट्रक एक निजी होटल की बाउंड्री को तोड़कर अंदर जा घुसा। इस घटना से होटल में अफरा-तफरी मच गई। यह हादसा रात करीब 12:45 बजे हुआ। गनीमत यह रही कि ट्रक के परिसर में घुसने से कुछ ही मिनट पहले करीब 60 लोगों का एक ग्रुप होटल से खाना खाकर निकला था। अगर ट्रक कुछ मिनट पहले आया होता तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।

क्या हुआ था?

जानकारी के मुताबिक, करियाना और जनरल आइटम्स से भरा एक ओवरलोडेड ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक, ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया। ट्रक सीधे होटल की बाहरी दीवार से जा टकराया और उसे तोड़ता हुआ परिसर के अंदर घुस गया।

वाहन भी चपेट में आए

इस दौरान, होटल के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल और कार भी ट्रक की चपेट में आ गईं, जिससे वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और ड्राइवर केबिन के अंदर फंसा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया।

ड्राइवर की हालत गंभीर

ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

होटल प्रबंधक ने क्या कहा?

होटल के प्रबंधक दलजीत ने बताया कि हादसे के वक्त होटल में लगभग 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप डिनर कर रहा था, जो कुछ ही मिनट पहले ही बाहर निकला था। उन्होंने कहा कि अगर ट्रक कुछ ही मिनट पहले आया होता, तो यह एक बहुत बड़ा हादसा होता। उन्होंने बताया कि इस हादसे में होटल की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही, होटल के अंदर रखे सामान और बाहर खड़े वाहनों को मिलाकर लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।