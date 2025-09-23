हिमाचल में बड़ा हादसा: पंजाब के यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, 2 की मौत, कई घायल

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को नवरात्र पर मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का एक ट्रक ढलियारा के पास पलट गया। यह भयानक दुर्घटना तब हुई जब बठिंडा, पंजाब से आ रहा यह ट्रक एक बस से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुखद हादसे...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार को नवरात्र पर मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का एक ट्रक ढलियारा के पास पलट गया। यह भयानक दुर्घटना तब हुई जब बठिंडा, पंजाब से आ रहा यह ट्रक एक बस से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुखद हादसे में दो श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

हादसे का विस्तृत विवरण

यह घटना एनएच 503 पर ढलियारा के तीखे मोड़ों पर हुई। ट्रक में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब के बठिंडा जिले के थे, जो मां चामुंडा मंदिर में लंगर सेवा के लिए जा रहे थे। ट्रक में श्रद्धालुओं के साथ-साथ लंगर का भारी सामान और कई गैस सिलेंडर भी भरे हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह ट्रक धर्मशाला से होशियारपुर जा रही एक एचआरटीसी बस से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक चालक ने घबराहट में वाहन की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वह अनियंत्रित हो गया। जान बचाने के लिए कुछ श्रद्धालु चलते ट्रक से ही कूद गए। थोड़ी दूर आगे, राधा स्वामी सत्संग भवन ढलियारा के पास, ट्रक पूरी तरह से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बैरिकेड्स से टकराया और पलट गया।

राहत और बचाव कार्य

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक में रखे गैस सिलेंडर भी नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि उनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और निजी वाहनों तथा एंबुलेंस 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहरा मयंक चौधरी, डीएसपी शुमायला चौधरी और एसडीएम कुलवंत सिंह पोटन तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

घायलों का उपचार और पुलिस जांच

हादसे में गंभीर रूप से घायल छह श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है।

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया है। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और यह स्पष्ट किया है कि सामान ढोने वाले वाहनों (गुड्स गाड़ियों) में यात्रियों को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने लोगों से ऐसी लापरवाही से बचने की अपील की है, क्योंकि यह बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।