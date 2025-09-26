हिमाचल के 801045 किसानों के खाते में PM सम्मान निधि के आए 160.21 करोड़, एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

19 hours ago
10 days ago
1 month ago
2 months ago
5 months ago
6 months ago
7 months ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
हिमाचल के 801045 किसानों के खाते में PM सम्मान निधि के आए 160.21 करोड़, एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें
Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 11:22 PM
हिमाचल प्रदेश के 801045 किसानों के खाते में 160.21 करोड़ रुपए आए हैं। केंद्र सरकार ने वर्षा और बाढ़ प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है।
हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के 801045 किसानों के खाते में 160.21 करोड़ रुपए आए हैं। केंद्र सरकार ने वर्षा और बाढ़ प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पी.एम.-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है।समूचे हिमाचल से शुक्रवार को मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो 2 अक्तूबर तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां
हिमाचल के 801045 किसानों के खाते में PM सम्मान निधि के आए 160.21 करोड़
हिमाचल प्रदेश के 801045 किसानों के खाते में 160.21 करोड़ रुपए आए हैं। केंद्र सरकार ने वर्षा और बाढ़ प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पी.एम.-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है।
हिमाचल के 801045 किसानों के खाते में PM सम्मान निधि के आए 160.21 करोड़
लंदन में हिमाचली लोगों से मिले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, पढ़ें HP की 10...
हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, पढ़ें HP की...
Weather Updates: एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, कोई चेतावनी नहीं
समूचे हिमाचल से शुक्रवार को मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो 2 अक्तूबर तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
Shimla: हिमाचल में कैसे लड़ेंगे नशे से जंग, महज 5 नशा मुक्ति केंद्रों पर इलाज का जिम्मा
प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ छेड़े गए व्यापक अभियान की राह में कुछ व्यवस्थागत रुकावटों को दूर करने के लिए सरकारी सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत समझी जा रही है।
Una: सेना से मिले चाकू से की थी अंशिका की हत्या, बाइक से पैट्रोल निकाल कर जलाया था शव
उपतहसील जोल की बैरियां पंचायत में 24 वर्षीय अंशिका की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपित फौजी प्रवेश कुमार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
Mandi: जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई आज वहीं लगा रहे आरोप : जयराम
पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह में हुई हिंसक घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।
Chamba: जमानत पर रिहा होने के बाद फिर गिरफ्तार किया पंजाब का चिट्टा तस्कर
चम्बा जिले में पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर नकेल कसना शुरू दी है। पिछले 5 दिन में 5 लोगों को चिट्टे के साथ पकड़ा है। इसमें एक ही व्यक्ति को 2 बार दबोचा गया है।
Shimla: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक कंपनी की बिजली काटने के दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला बिलासपुर में श्री नैनादेवी जी तहसील स्थित गवालथाई औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं।
Una: श्रद्धालु ने चिंतपूर्णी मां के चरणों में अर्पित की लाखों की भेंट
धार्मिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में चल रहे शारदीय अश्विन नवरात्रों के पांचवें दिन पंजाब के एक श्रद्धालु ने मां की पावन पिंडी पर एक चांदी का छत्र अर्पित किया।
Kangra: स्कूल प्रवक्ता पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप, आरोपी फरार
इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में तैनात हिंदी विषय के प्रवक्ता पर स्कूल की 8 छात्राओं ने अभद्र भाषा और छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
Shimla: दुष्कर्म के आरोपी SDM की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अक्तूबर के लिए टल गई। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण यह मामला न्यायाधीश बीसी नेगी के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया गया था।
GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ाए दाम, प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें HP की 10...
हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिलेगी गति, 24.44 करोड़ स्वीकृत, 8 जिलों से विदा हुआ...
7 जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट, कर्नाटक सड़क हादसे में हिमाचल के जवान की मौत, पढ़ें HP की 10...
5 जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, मंडी जिला के इन उपमंडलों में बंद रहेंगे सभी शिक्षण...
सरकार का बड़ा एक्शन, KCC बैंक का पूरा बोर्ड सस्पैंड, शनिवार को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,,...
Weather Updates: एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, कोई चेतावनी नहीं
मौसम विभाग के अनुसार दो दिन रहेगी बारिश की संभावना, धर्मपुर आपदा पर शीतला माता की भविष्यवाणी हुई,...
प्रदेश शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक, शनिवार को मैदानी व...
नशे की रोकथाम को सरकार शुरू करेगी एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना, भक्त ने मां ज्वालामुखी काे अर्पित...
Weather Updates: हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, 24 से सभी इलाकों में रह सकती है हलचल
USD $
27/09/2025 02:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और कई अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण...
वृषभ राशि वालों आज आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखें।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। काम की अधिकता के कारण थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज आप भावुक महसूस कर सकते हैं इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी। पैसों के मामले में कोई शुभ समाचार मिल...
कन्या राशि वालों आज आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। काम के बोझ को हल्का करने के लिए एक अच्छी योजना बनाएं
तुला राशि वालों आज आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय
वृश्चिक राशि वालों आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में किसी के साथ वाद-विवाद से बचें।
धनु राशि वालों आज आप आशावादी और उत्साहित महसूस करेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
मकर राशि वालों आज आपके काम में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आप उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
कुंभ राशि वालों आज आप कुछ नया सीखने या किसी हॉबी पर ध्यान देने के बारे में सोच सकते हैं। पैसों के मामले में आपको धैर्य रखने की जरूरत है।
मीन राशि वालों आज आप बहुत रचनात्मक महसूस करेंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह एक अच्छा समय है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes