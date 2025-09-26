Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नशे की रोकथाम को सरकार शुरू करेगी एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना, भक्त ने मां ज्वालामुखी काे अर्पित किया 36 लाख रुपए का गुप्त दान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

नशे की रोकथाम को सरकार शुरू करेगी एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना, भक्त ने मां ज्वालामुखी काे अर्पित किया 36 लाख रुपए का गुप्त दान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Vijay, Updated: 26 Sep, 2025 12:20 AM

himachal top 10 news

नशा मुक्त हिमाचल को लेकर जारी अभियान के तहत अब सुक्खू सरकार एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना (एसीवीएस) शुरू करने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के...

हिमाचल डैस्क: नशा मुक्त हिमाचल को लेकर जारी अभियान के तहत अब सुक्खू सरकार एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना (एसीवीएस) शुरू करने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज से अब तक कुछ नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल-स्पीति में इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को उसके ही कुछ तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों ने निजी कंपनी के साथ मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आश्विन मास के शरदकालीन नवरात्रों के दौरान एक श्रद्धालु ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए 36 लाख रुपए का गुप्त दान किया है। ऊना जिला की पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत बैरियां में अंशिका की हत्या के आरोपी, जोकि भारतीय सेना में कार्यरत है, को वीरवार को पुलिस जम्मू से हिरासत में लेकर जोल पुलिस चौकी पहुंची। 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल में नशे की रोकथाम को सरकार शुरू करेगी एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना, 1 हजार से अधिक स्वयंसेवक हाेंगे तैनात
नशा मुक्त हिमाचल को लेकर जारी अभियान के तहत अब सुक्खू सरकार एंटी-चिट्टा वालंटियर योजना (एसीवीएस) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप इसी संबंध में प्रदेश पुलिस विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।

मंत्री बाेले-PM माेदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ के पैकेज से अब तक हिमाचल काे कुछ नहीं मिला
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज से अब तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस राशि को शीघ्र प्रदेश सरकार को दिलवाने में मदद करें, ताकि संकट के समय प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। 

और ये भी पढ़े

जयराम ने साधा निशाना, कहा-प्राकृतिक आपदा के साथ सरकार की नाकामी का दंश झेल रहा लाहौल-स्पीति
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीरवार को केलांग में आयोजित प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल-स्पीति में इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है। यहां के लोग प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ सरकार की नाकामी का दंश भी झेल रहे हैं। 

बिजली बोर्ड में अपने ही निकले 'घर के भेदी', कंपनी से मिलकर लगाया 11.84 करोड़ का चूना, विजिलैंस ने कसा शिकंजा
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को उसके ही कुछ तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों ने निजी कंपनी के साथ मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। आरोप है कि आपसी मिलीभगत कर कंपनी को नियमों के विपरीत विशेष अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे बोर्ड को 11.84 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ।

दुष्कर्म के आरोपी SDM ऊना को हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, सरकार को जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। 

आस्था का अनाेखा रूप: भक्त ने मां ज्वालामुखी के दरबार में किया 36 लाख रुपए का गुप्त दान
विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आश्विन मास के शरदकालीन नवरात्रों के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन मां एक श्रद्धालु ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए 36 लाख रुपए की भारी राशि का गुप्त दान मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित किया है।

मंगेतर से नहीं करना चाहता था शादी, दबाव डाला ताे माैत के घाट उतारा...फिर जलाया शव
ऊना जिला की पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत बैरियां में अंशिका की हत्या के आरोपी, जोकि भारतीय सेना में कार्यरत है, को वीरवार को पुलिस जम्मू से हिरासत में लेकर जोल पुलिस चौकी पहुंची। यहां पर आरोपी प्रवेश कुमार ने प्रारंभिक पूछताछ में अंशिका की हत्या कर शव को जलाने की बात को कबूल...

एक मौत... और फिर दूसरी भी! एक साथ जली दो चिताएं....गांव में पसरा मातम
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के जाहू गांव में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। एक सास की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद उनकी बहू ने भी सदमे से प्राण त्याग दिए, जिसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। 

पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टा और चरस के साथ 5 तस्कर दबोचे
मंडी जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए दो अलग-अलग मामलाें में चिट्टे और चरस के साथ 5 तस्कराें को गिरफ्तार किया है।  सदर और सुंदरनगर पुलिस थाना की टीमों द्वारा की गई कार्रवाई के दाैरान आराेपियाें के कब्जे से 1.04 ग्राम चिट्टा और  501.6  ग्राम चरस बरामद की गई है। 

मां की चीख सुन दौड़ा बेटा, खुद गंवा बैठा जान, मासूम के सिर से उठा पिता का साया
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नेरी ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां, अपनी माँ को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाते हुए, 31 वर्षीय युवक सुमित कुमार की मौत हो गई। यह घटना 15 दिन पहले हुई थी और सोमवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज के दौरान सुमित ने दम तोड़ दिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!