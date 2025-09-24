Main Menu

हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिलेगी गति, 24.44 करोड़ स्वीकृत, 8 जिलों से विदा हुआ मानसून, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Sep, 2025 11:14 PM

himachal top 10 news

हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है।

प्रदेश में भारी तबाही मचाने के 97 दिन बाद मानसून ने विदाई ले ली है। प्रदेश के 8 जिले चम्बा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी में मानसून ने अलविदा कह दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा।

 

हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिलेगी गति, 24.44 करोड़ स्वीकृत
हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है।

Weather Updates: 8 जिलों से विदा हुआ मानसून, 97 दिन तक हिमाचल में मचाई तबाही
प्रदेश में भारी तबाही मचाने के 97 दिन बाद मानसून ने विदाई ले ली है। प्रदेश के 8 जिले चम्बा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी में मानसून ने अलविदा कह दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा।

Mandi: 6 माह बाद देवभूमि पर आने वाले बड़े खतरे को टालने के लिए जरूरी था देव मिलन
देश-दुनिया समेत देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर आपदा के बाद आने वाले और बड़े खतरे से बचाव के लिए वर्षों बाद का देव मिलन जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो यह खतरा देवभूमि हिमाचल को भी अपनी चपेट में ले लेता जिससे काफी ज्यादा नुक्सान हो जाता।

Hamirpur: बैठक में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्त्ता, लात-घूंसों के साथ गुत्थमगुत्था हुए कार्यकर्त्ता
बुधवार को जिला मुख्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस में कांग्रेस की विकास पर चर्चा की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्त्ता आपस में ही गुत्थमगुत्था हो गए।

Shimla: विकास समिति के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों को नियमित करने के आदेश : हाईकोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग को आदेश दिए हैं कि वह अपने विभिन्न संस्थानों में हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास समिति के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त सभी याचिकाकर्त्ताओं को नियमित करे। बागवानी विभाग के तहत इस सोसायटी के तहत काम करने वाले सैंकड़ों कर्मियों को इस आदेश का लाभ मिलेगा।

Sirmour: 20 किलोमीटर दूर कलेसर में मिला अमित का शव, दोनों भाई अब भी लापता
पांवटा साहिब में मंगलवार दोपहर यमुना नदी में डूबे 3 युवकों में से एक युवक का शव बुधवार को हरियाणा के कलेसर में यमुना नदी से बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान अमित (23) पुत्र जोगी राम निवासी गवाली, तहसील शिलाई के रूप में हुई है, जबकि अमित के साथ डूबे 2 सगे भाई अभी भी लापता हैं।

Kangra: होटल को OTS में लाने पर बैंक को ED का नोटिस
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) को एक होटल को दिए ऋण के बाद ओटीएस में लाने के मामले में ईडी ने बैंक को नोटिस जारी किया है। बैंक को जारी किए गए नोटिस में होटल को दिए गए ऋण मामले में ओटीएस के भी दस्तावेज मांगे हैं।

Kangra: तिब्बती प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने दलाईलामा से की मुलाकात
निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री (सिक्योंग) पेम्पा सेरिंग ने बुधवार को मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा से विशेष मुलाकात की। इस दौरान सिक्योंग ने दलाईलामा को 16वें काशाग (मंत्रिमंडल) की प्रमुख उपलब्धियों और हालिया पहलों की जानकारी दी।

Una: SDM के खिलाफ युवती ने लगाए दुराचार के आरोप, मामला दर्ज
जिला ऊना की एक युवती ने ऊना के उपमंडलाधिकारी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सदर में युवती की शिकायत पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Kangra: क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के मैदान में राई घास का बीज डालने का काम शुरू
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम (एचपीसीए) धर्मशाला मैदान में नई घास के रूप में राई घास लगाने को बीज लगाने का कार्य शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में दिसम्बर में होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 मैच नई घास पर खेला जाएगा।

