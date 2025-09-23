Main Menu

  • GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ाए दाम, प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ाए दाम, प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

23 Sep, 2025

himachal top 10 news

केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितम्बर से सीमैंट पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है।

हिमाचल डैस्क: केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितम्बर से सीमैंट पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है। हिमाचल में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बीती रात मंडी और शिमला जिलों में हल्की वर्षा हुई। मंडी के जोगिंद्रनगर में 6 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई है।

 

Shimla: GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ा दिए दाम
केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितम्बर से सीमैंट पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है।

Weather Updates: हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 25 से 29 तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ
हिमाचल में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बीती रात मंडी और शिमला जिलों में हल्की वर्षा हुई। मंडी के जोगिंद्रनगर में 6 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई है।

Shimla: शिक्षा ऋण सीमा 75,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की 51वीं बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

Shimla: हिमाचल में बारिश से कृषि को 53.01 करोड़ का नुक्सान हुआ
हिमाचल प्रदेश में कृषि को भारी बारिश से आई आपदा से 53.01 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। इसमें सबसे अधिक नुक्सान जिला चम्बा में हुआ है।

Shimla: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी की 2807 TGT की वरिष्ठता सूची
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त टीजीटी (मैडीकल, नाॅन मैडीकल और आर्ट्स) की वरिष्ठता सूची जारी की है।

Mandi: कुछ देने के बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हो गई है कांग्रेस : जयराम
यह सरकार ही अस्थायी है, काम करने के बजाय रोकने पर जोर दिया जा रहा है और कुछ देने के बजाय सब कुछ छीनने पर उतारू हो गई है।

Shimla: ऑनलाइन होगा दवाइयों का लेखा-जोखा, डिजिटल पोर्टल शुरू
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने शिमला के होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय संगोष्ठी आयुर मंथन हिमाचल में आयुष सतत् विकास का रास्ता का आयोजन किया।

Kangra: आपदा में प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के शुल्क में छूट प्रदान करेगा बाेर्ड
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाेर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

Kangra: जम्मू-कश्मीर से 'सफेद जहर' लेकर धर्मशाला पहुंचे 2 तस्कर, ANTF की टीम ने ऐसा किया गिरफ्तार
जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आते कोतवाली बाजार के निकटवर्ती क्षेत्र से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने जम्मू-कश्मीर नंबर की एक कार से 13.62 ग्राम चिट्टा बरामद करने साथ 2 तस्कराें को पकड़ा है।

Kangra: अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी चोरी का सरगना 2 गाड़ियों सहित गिरफ्तार
विधानसभा जसवां-प्रागपुर के वन बीट कोटला के जखुणी में काटे गए खैर के पेड़ों में संसारपुर टैरस पुलिस ने 2 गाड़ियों सहित वनकाटुओं का सरगना गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर पहले भी काफी शिकायतें दर्ज हैं।

