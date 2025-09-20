Main Menu

हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 11:10 PM

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 11:10 PM

himachal top 10 news

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल डैस्क: राज्य से मानसून की विदाई का समय अब अनुकूल आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून अलविदा कर जाएगा, क्योंकि रविवार से आगामी 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा, अपितु मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। शिक्षक स्कूल में कक्षा लेते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी समय में शिक्षक संबंधित ऑनलाइन कार्य फोन पर निपटा सकते हैं।

 

Weather Updates: हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, 24 से सभी इलाकों में रह सकती है हलचल
राज्य से मानसून की विदाई का समय अब अनुकूल आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून अलविदा कर जाएगा, क्योंकि रविवार से आगामी 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा, अपितु मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा।

स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, बाकी समय शिक्षक कर सकते ऑनलाइन कार्य
शिक्षक स्कूल में कक्षा लेते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी समय में शिक्षक संबंधित ऑनलाइन कार्य फोन पर निपटा सकते हैं।

Shimla: महिला पुलिस थाना में आए फरियादी पुलिस कांस्टेबल से महिला अधिकारी व ड्राइवर ने की मारपीट
महिला पुलिस थाना में अपनी फरियाद लेकर आए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ महिला अधिकारी और ड्राइवर होमगार्ड द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है।

Himachal: देवभूमि पर आने वाला था बड़ा संकट, इसलिए एक साथ एकत्रित हुईं 5 महाशक्तियां
देश समेत देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने बाले बड़े संकट से देवताओं ने बचाव किया है। इसलिए देउठा के शक्तिपीठ छदारा में 5 महाशक्तियां एक साथ एकत्रित हुई हैं। अगर इस संकट पर समय रहते विराम नहीं लगा होता तो दुनिया पलभर में खत्म हो जाती।

Kangra: धर्मशाला में पंजाब के युवकों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचा स्थानीय युवक
धर्मशाला में पंजाब के युवकों के पिस्टल से फायर करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार यह गोली एक स्थानीय युवक को छूते हुए निकल गई, वरना उसकी जान जा सकती थी।

Kangra: खैर चोरी मामले का पर्दाफाश, सरगना गिरफ्तार
पुलिस थाना संसारपुर टैरस के अंतर्गत पड़ते क्षेत्र से बड़े पैमाने पर वन संपदा की चोरी में शामिल एक कुख्यात सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।

Kangra: 27 वर्षीय युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पेड़ से लटका मिला शव
ग्राम पंचायत बणी के वार्ड नंबर 4 के युवक पंकज कुमार (27) पुत्र रक्षपाल सिंह ने बीती रात को अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह मृतक की माता पास की दुकान से सामान लेकर गई तो उसने सड़क और दुकानों के समीप पेड़ से कुछ लटका हुआ देखा।

Hamirpur: घर में चल रहा था श्राद्ध का कार्यक्रम...अचानक भड़क उठा गैस सिलैंडर, 2 बच्चों समेत 5 लाेग झुलसे
शहर के वार्ड नंबर-9 रूपनगर में सिलैंडर द्वारा आग पकड़ने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में सुनीता, श्रुति, रिहाना, दिव्यांश व ऋषभ शामिल हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए स्थानीय मेडिकल काॅलेज लाया गया, जहां बर्न यूनिट में इनका उपचार चल रहा है।

Shimla: ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए पंचायत से लेनी होगी अनुमति : धर्माणी
नगर एवं ग्राम योजना, आवास तथा तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पंचायतों को टीसीपी के अधिकार देने वाला कानून जल्द लागू किया जाएगा, ताकि लोगों के जानमाल की रक्षा की जा सके।

Himachal: अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा OBC समुदाय, कांगड़ा से धर्मशाला तक निकाली सामाजिक न्याय यात्रा
ओबीसी समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर शनिवार को सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया और इस कड़ी में कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया।
 

