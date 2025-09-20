हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 11:10 PM



राज्य से मानसून की विदाई का समय अब अनुकूल आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून अलविदा कर जाएगा, क्योंकि रविवार से आगामी 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा, अपितु मौसम पूरी तरह से साफ व...