प्रदेश ​शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक, शनिवार को मैदानी व मध्य इलाकों में होगी बारिश, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और विद्यार्थी मोबाइल फोन का प्रयोग स्कूल समय में नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करता है और इससे उनका शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। राज्य में अब मानसून धीमा पड़ने लगा है, जिससे आगामी दिनों में प्रदेशवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्य व मैदानी इलाकों, जबकि रविवार को मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की-फुल्की वर्षा हो सकती है, जबकि 22 व 23 सितम्बर को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा।



हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और विद्यार्थी मोबाइल फोन का प्रयोग स्कूल समय में नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करता है और इससे उनका शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है।

Weather: शनिवार को मैदानी व मध्य इलाकों में होगी बारिश, 4754 करोड़ का हो चुका नुक्सान

राज्य में अब मानसून धीमा पड़ने लगा है, जिससे आगामी दिनों में प्रदेशवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्य व मैदानी इलाकों, जबकि रविवार को मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की-फुल्की वर्षा हो सकती है, जबकि 22 व 23 सितम्बर को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा।

Solan: घर आकर दिया था भाजपा में शामिल होने का न्यौता: राम कुमार

दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने शुक्रवार को बद्दी में पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन झूठ बोल कर लोगों को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं।

Shimla: शराब पिलाकर 14 वर्षीय नाबालिगा से की गंदी हरकत

शराब पिलाकर 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यह मामला जिला शिमला के ठियोग पुलिस थाना क्षेत्र के तहत दर्ज किया गया है।

कांगड़ा आपदा : सेना फिर छेड़ेगी अभियान, राहत शिविर छोड़ रिश्तेदारों के यहां शिफ्ट हुए कुछ प्रभावित

बच्छवाई में गत दिनों हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के घरों में से सेना द्वारा निकाले जा रहे सामान की कार्रवाई को शुक्रवार को एक दिन के लिए रोक दिया गया है और सेना के जवान वापस चले गए हैं परंतु सेना शनिवार को पुन: बच्छवाई आकर शेष बचे घरों से भी सामान निकालने का कार्य आरंभ कर देगी।

Kullu: मनाली व लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों में गिरे बर्फ के फाहे

मनाली सहित लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों में शुक्रवार को हिमपात हुआ जबकि घाटी में दिनभर रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। चोटियों पर हल्का ताजा हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है।

Solan: डिलीवरी के बाद महिला की माैत, परिजनाें की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज

नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हाेने का मामला सामने आया है। महिला की माैत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आराेप लगाए हैं तथा इस बाबत पुलिस में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Mandi: देवभूमि में एक साथ दिखेंगी 5 महाशक्तियां, आपदा से बचाव का बांधेगी सूत्र

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपदा को रोकने और आगामी अनहोनी से बचाव के लिए एक साथ 5 महाशक्तियां देव मिलन कर अपना सूत्र बांधेंगी।

Kullu: भारी बारिश ने छीना आशियाना...आंखों के सामने ढह गया पुश्तैनी मकान, पड़ोसी के घर ली शरण

मानसून के दौरान जिला कुल्लू में आपदा का कहर इस कदर बरपा कि लोगों के आशियाने ढह गए और जीवनभर की कमाई देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। भुंतर तहसील के अंतर्गत मणिकर्ण घाटी के सलास गांव में डोला राम का आशियाना भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गया।

Kullu: नेपाल मॉडल वाले बयान पर फूटा सांसद कंगना रनौत का गुस्सा, कहा-देशवासियों को गलत मैसेज न दें राहुल गांधी

मंडी से लाेकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके जेन-जी आंदोलन और नेपाल मॉडल से जुड़े एक कथित बयान को लेकर तीखा हमला बोला है।