Himachal: नौकर दंपति ने दिया धोखा! जगराते में गया था परिवार... पीछे से कर दिया कांड

शिमला, (संतोष): राजधानी शिमला में एक परिवार के महामाई के जगराते में जाने के पीछे से नेपाली मूल के नौकर दंपति यहां से नकदी व आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। मामला ढली थाना क्षेत्र के तहत प्रकाश में आया है। नौकर दंपति को 9 महीने पहले जिस घर में काम पर रखा गया था, उन्होंने उसी घर को निशाना बनाया और मौका पाकर 3 लाख रुपए से अधिक का सामान नकदी सहित चुरा लिया, जिसमें ज्वैलरी भी शामिल है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर फरार दंपति की तलाश शुरू कर दी है। यह शिकायत विजय कुमार (42) पुत्र दया राम निवासी गांव नोहा डाकघर डुब्लू तहसील जुंगा, जिला शिमला की ओर से दी गई है, जिस पर पुलिस ने थाना ढली में बी.एन.एस. की धारा 305, 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस में दर्ज मामले में विजय ने कहा कि बीते 9 महीनों से नेपाली मूल का दंपति प्रकाश और उसकी पत्नी निर्मला उसके घर में काम कर रहा था। रात वह अपने परिवार के साथ मां के जगराते में गया था और करीब रात 1 बजे घर लौट आया। उस समय सब कुछ सामान्य था और परिवार ने घर में आराम किया। अगली सुबह करीब 7.30 बजे जब उसने नेपाली दंपति के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था।

प्रकाश के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद जब घर की अलमारी की जांच की गई तो पाया गया कि उसका ताला तोड़कर करीब 90 हजार रुपए की नकदी और 17 ग्राम सोने की चेन और उसकी पत्नी का मंगलसूत्र (जिसकी चेन सोने की नहीं थी) चोरी हो चुका है। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 3.15 लाख रुपए आंकी गई है।

एस.एस.पी. शिमला संजीव गांधी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार नेपाली दंपति की तलाश तेज कर दी गई है और उनकी हरसंभव तलाश की जा रही है।