Himachal: त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी का नया ट्रेंड! एक क्लिक से हो सकता है बैंक अकाउंट खाली

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, ऑनलाइन ठगी के मामले तेज़ी से बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर विंग ने लोगों को नकली वेबसाइट, झूठे डिस्काउंट और मेगा सेल के विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। 'मेगा दिवाली सेल' और '80% की छूट' जैसे...

हिमाचल डेस्क। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, ऑनलाइन ठगी के मामले तेज़ी से बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर विंग ने लोगों को नकली वेबसाइट, झूठे डिस्काउंट और मेगा सेल के विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। 'मेगा दिवाली सेल' और '80% की छूट' जैसे आकर्षक विज्ञापन और लिंक के ज़रिए साइबर अपराधी लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।

यह ठग WhatsApp, Facebook, Instagram, ई-मेल और Telegram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी लिंक फैला रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन लिंक पर क्लिक करता है, उसकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर और सबसे महत्वपूर्ण, बैंक डिटेल्स साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती हैं। इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करके वे आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं, जिससे आपको बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है।

भरोसेमंद और असली वेबसाइटों से ही खरीदारी करें

हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने लोगों को सलाह दी है कि वे हमेशा भरोसेमंद और असली वेबसाइटों से ही खरीदारी करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप किसी भी तरह की ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं।

'सुरक्षित खरीदारी और साइबर जागरूकता अभियान' भी शुरू

लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल पुलिस ने 'सुरक्षित खरीदारी और साइबर जागरूकता अभियान' भी शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना है ताकि वे ठगी से बच सकें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन लेन-देन करते समय पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहें।