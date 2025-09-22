Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में बड़ा हादसा: सवारियों से भरी HRTC बस पलटी, 40 लोग घायल

हिमाचल में बड़ा हादसा: सवारियों से भरी HRTC बस पलटी, 40 लोग घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 11:18 AM

himachal hrtc bus full of passengers overturns 40 people injured

कांगड़ा के डाडासीबा के गुराला में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां HRTC की एक बस पलट गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है।

हिमाचल डेस्क। कांगड़ा के डाडासीबा के गुराला में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां HRTC की एक बस पलट गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है।

यह दुर्घटना डाडासीबा-गुराला मार्ग पर हुई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!