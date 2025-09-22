हिमाचल में बड़ा हादसा: सवारियों से भरी HRTC बस पलटी, 40 लोग घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 11:18 AM

कांगड़ा के डाडासीबा के गुराला में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां HRTC की एक बस पलट गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है।

यह दुर्घटना डाडासीबा-गुराला मार्ग पर हुई। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।