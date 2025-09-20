Kangra: 27 वर्षीय युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पेड़ से लटका मिला शव

ग्राम पंचायत बणी के वार्ड नंबर 4 के युवक पंकज कुमार (27) पुत्र रक्षपाल सिंह ने बीती रात को अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

गरली (सन्नी): ग्राम पंचायत बणी के वार्ड नंबर 4 के युवक पंकज कुमार (27) पुत्र रक्षपाल सिंह ने बीती रात को अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह मृतक की माता पास की दुकान से सामान लेकर गई तो उसने सड़क और दुकानों के समीप पेड़ से कुछ लटका हुआ देखा। पास में जाकर देखा कि पंकज कुमार किसी पतली रस्सी से लटका हुआ था। स्थानीय लोगों ने मृतक की माता को चिल्लाते सुना तो मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पेड़ से लटके शव को नीचे उतारा। युवक के माता-पिता के बयान कलमबद्ध कर शव टाडा मैडीकल टांडा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।