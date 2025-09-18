Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: वन विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए नियुक्त होंगे वन मित्र : सुक्खू

Himachal: वन विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए नियुक्त होंगे वन मित्र : सुक्खू

Edited By Vijay, Updated: 18 Sep, 2025 08:54 PM

forest friends will be appointed to overcome the shortage of staff in the forest

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वन मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित एवं स्वच्छ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने अढ़ाई वर्ष में कई कार्य किए हैं।

शिमला (कुलदीप) : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वन मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित एवं स्वच्छ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने अढ़ाई वर्ष में कई कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां जारी बयान में कहा कि सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाईड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसी तरह पिछले कुछ समय से सौर ऊर्जा के दोहन की ओर रुझान बढ़ा है। सरकार 325 मैगावाट सौर परियोजनाओं के दोहन के लिए सर्वेक्षण चल रहे हैं।

इस वर्ष की शुरूआत में 72 मैगावाट की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाएं कंपनियों को आबंटित की गई हैं। राज्य 200 किलोवाट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित करके 200 हरित पंचायतें विकसित कर रहा है। हरित गलियारों का निर्माण, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में ई-वाहनों का उपयोग, ग्रीन स्कूल कार्यक्रम आदि हरित ऊर्जा राज्य के सपने को साकार करने के लिए की गई कई प्रमुख पहल हैं।

प्लास्टिक चैलेंजिंग मोबाइल एप से 13 विभाग के अधिकारी कर सकेंगे चालान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक चैलेंजिंग मोबाइल एप पर्यावरण कानूनों के डिजिटल प्रवर्तन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस एप के जरिए 13 विभागों के अधिकारी अब अपने मोबाइल उपकरणों के जरिए सीधे चालान जारी कर सकेंगे। इससे कागज-आधारित प्रक्रियाओं की जरूरत खत्म हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर एकीकृत, सतत विकास को बढ़ावा देने और ईको-विलेज के विकास में सहयोग के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

और ये भी पढ़े

अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगी वन समितियां

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में वर्ष 2023 से 2025 में जलवायु परिवर्तन और आपदा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वनों के संरक्षण के लिए ग्राम वन प्रबंधन समितियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर ये समितियां काम करेंगी और उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार वन विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने और वनों की रक्षा में मदद करने के लिए वन मित्रों की नियुक्ति कर रही है।

स्कूली बच्चों को 60 हजार स्टेनलैस स्टील बोतलें वितरित होंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूली बच्चों को 60 हजार स्टेनलैस स्टील की पानी की बोतलें वितरित करने की घोषणा की है। प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियमों को काफी सख्त बना दिया गया है। गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे के सह-प्रसंस्करण और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए सीमैंट संयंत्रों के साथ समझौते किए गए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!