कुल्लू के इस गांव की दर्दभरी दास्तां... जमीन धंसने से बेघर हुए परिवार, ऐतिहासिक मंदिर भी खतरे में

हिमाचल डेस्क। कुल्लू के मातला गांव में इस समय डर और निराशा का माहौल है। जिस गांव की पहचान कभी सेब, अनार और जापानी फलों की खुशबू से होती थी, आज वह भू-स्खलन और जमीन में पड़ी दरारों की वजह से खतरे में है। यहां न केवल ग्रामीण, बल्कि गांव का प्राचीन आदि ब्रह्मा मंदिर भी असुरक्षित हो गया है। मंदिर के आसपास की जमीन लगातार धंस रही है, जिससे ग्रामीणों को चिंता है कि यहां अब भक्त और भगवान, दोनों ही सुरक्षित नहीं हैं।

एक ही पल में सब कुछ खत्म

मातला गांव के करीब 70 परिवार एक ही झटके में बेघर हो गए हैं। गांव के 33 मकान पूरी तरह से रहने लायक नहीं बचे हैं। जिन घरों में कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सिर्फ दरारें और मलबा दिख रहा है। मजबूरी में ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे या तिरपालों के नीचे रहना पड़ रहा है। कई परिवार तो अपने जानवरों की पशुशालाओं में रहने को मजबूर हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ठंड और बरसात के बीच बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं।

डेढ़ किलोमीटर तक फैली दरारें

यह खतरा अब सिर्फ कुछ घरों तक सीमित नहीं रहा। मातला से जाखला तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी दरारें पड़ चुकी हैं। ये दरारें हर दिन चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे लोगों में डर और बढ़ रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि पहले यह सिर्फ कुछ घरों के पास था, लेकिन अब यह पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है।

प्रशासन से मदद की गुहार

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से तुरंत मदद और पुनर्वास की मांग की है। उनका कहना है कि अब सिर्फ मुआवजा या थोड़ी-बहुत मदद से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक सुरक्षित जगह पर बसाने की जरूरत है। लोगों को डर है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो यह त्रासदी और भी बड़ी हो सकती है।

आंसुओं के बीच उम्मीद की किरण

हालात बहुत खराब हैं, लेकिन लोग फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। वे चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन मिलकर इस गांव को बचाएं और उन्हें सुरक्षित जगह पर बसाने का इंतजाम करें। ग्रामीणों की यह भी मांग है कि आदि ब्रह्मा मंदिर को भी तुरंत सुरक्षा दी जाए, ताकि उनकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर दोनों बची रहें।

