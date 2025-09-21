Kangra: नशा तस्करों की 27 करोड़ की संपत्तियां होंगी जब्त, पुलिस काे मिली कार्रवाई की मंजूरी

नशा तस्करों की करीब 27 करोड़ रुपए के लगभग संपत्तियाें को जब्त करने के लिए कांगड़ा पुलिस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है।

धर्मशाला (ब्यूरो): नशा तस्करों की करीब 27 करोड़ रुपए के लगभग संपत्तियाें को जब्त करने के लिए कांगड़ा पुलिस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार यह संपत्तियां जिला कांगड़ा और नूरपुर जिला पुलिस के अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामलों में संलिप्त नशा तस्करों की हैं, जिन्होंने नशा बेचकर इन संपत्तियों को बनाया था। इस संबंध में पुलिस की ओर से जांच पूरी कर इन संपत्तियों को जब्त करने हेतु आधिकारिक अथॉरिटी के पास भेजा था, जहां से स्वीकृति मिल चुकी है। 27 करोड़ की संपत्तियों में से 24.68 करोड़ रुपए की संपत्ति नूरपुर पुलिस जिला के अंतर्गत है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, वहीं 2.849 करोड़ की संपत्ति जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा पकड़े गए एनडीपीएस एक्ट के मामलों की जांच में सामने आई हैं, इन्हें भी जब्त किया गया है। यह संपत्तियां 15 मामलों की जांच में सामने आई थी, जिसमें तीन मामले जिला कांगड़ा, जबकि 12 मामले जिला पुलिस नूरपुर के हैं। प्रति मामले में 4 से 5 लोग शामिल होते हैं, जोकि सुनियोजित तरीके से ड्रग नैटवर्क को चलाते हैं।

कांगड़ा जिला में 52 किलो चरस बरामद

जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा अब तक 32 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। नूरपुर और कांगड़ा में 213 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 65 मामले नूरपुर जिला पुलिस के अंतर्गत आते क्षेत्रों, जबकि 148 जिला कांगड़ा के हैं। इन मामलों में 46 किलोग्राम चरस और 2.5 किलोग्राम हैरोइन सीज की गई है। 1.5 किलोग्राम हैरोइन नूरपुर, जबकि एक किलो कांगड़ा जिला के तहत पकड़ी गई है। कांगड़ा जिला के मुकाबले नूरपुर जिला में हैरोइन की बरामदगी ज्यादा रही है।

क्या कहते हैं एसपी कांगड़ा

एसपी जिला कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि नूरपुर व जिला कांगड़ा पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामलों में नशा तस्करों की 27 करोड़ रुपए की संपत्तियों, जिन्हें तस्करों ने नशा बेचकर बनाया था, को जब्त करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों पुलिस द्वारा जिला के तहत अब तक 213 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।