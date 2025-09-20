Kangra: धर्मशाला में पंजाब के युवकों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचा स्थानीय युवक

धर्मशाला में पंजाब के युवकों के पिस्टल से फायर करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार यह गोली एक स्थानीय युवक को छूते हुए निकल गई, वरना उसकी जान जा सकती थी।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला में पंजाब के युवकों के पिस्टल से फायर करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार यह गोली एक स्थानीय युवक को छूते हुए निकल गई, वरना उसकी जान जा सकती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गए तथा पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुट गई हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को पंजाब के करीब 5 युवक एक मॉल के पास सड़क पर खड़े थे। इन लोगों की बाइक की चाबी खो गई थी तथा ये लोग उसे तलाश रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय युवक भी मॉल में पहुंचा तो ये युवक उसे चाबी ढूंढने को कहने लगे। इस पर युवक ने कहा कि तुम्हारी चाबी खोई है तो तुम ही तलाश करो। इसी बात को लेकर पंजाबी युवक स्थानीय युवक से बहस करने लगे तथा उसे थप्पड़ मार दिए। इसके बाद स्थानीय युवक ने खुद से मारपीट की बात फोन कर अपने कुछ दोस्तों को बताई। जब इस युवक के दोस्त मौके पर पहुंचे तो पंजाब के युवक कुछ दूर आगे कोतवाली बाजार की ओर निकल चुके थे।

इसके बाद 3 युवक अपनी कार में इन युवकों को देखने के लिए आगे आ गए। ये युवक उस समय होटल धौलाधार के समीप मौजूद मिले। युवक को पीटने का कारण पूछने के चलते वाद-विवाद के साथ बात हाथापाई तक जा पहुंची तथा 5 से 6 स्थानीय युवक इन पंजाबी युवकों से भिड़ गए। इसी बीच पंजाब के एक युवक ने जेब से पिस्टल निकाल कर उसे युवकों की ओर तान कर फायर कर दिया। यह गोली एक युवक को छूते हुए निकल गई। जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गनीमत यह रही कि सही से कोक न होने के कारण गोली नहीं चल सकी। पिस्टल देख कर स्थानीय युवक भाग गए तथा उन्होंने आड़ लेकर पत्थरों आदि से पंजाबी युवकों पर हमला कर दिया।

इसके बाद पंजाबी युवक अपनी एक बाइक को वहीं छोड़ कर फरार हो गए। मामले की शिकायत शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे स्थानीय युवकों ने की, जिसके बाद अज्ञात 5 से 6 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली का खोल बरामद करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाली। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ एक मोटरसाइकिल ही लगा है, जिसके आधार पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।